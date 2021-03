Noboa: “Kokorin ha il tiro in porta migliore tra tutti quelli con cui ho giocato. Può fare gol da qualsiasi posizione”

Il centrocampista del Soči, Christian Noboa, ha tessuto le lodi dell’attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin.

Per Noboa, l’ex giocatore dello Spartak “ha il tiro in porta migliore tra tutti i giocatori con cui abbia giocato assieme. E’ molto forte con entrambi i piedi. Gli basta un solo passo di rincorsa e può fare centro da qualsiasi posizione”.

Una dote questa che ancora non siamo però riusciti a vedere, perché in quei pochi minuti in cui è stato in campo, non ha praticamente mai avuto l’opportunità di calciare in porta.