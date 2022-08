Noboa: “Kokorin mi ha detto che vuol tornare in Russia. Sarebbe felice di giocare per il Sochi”

Il centrocampista del Sochi, Christian Noboa, ha rivelato di avere parlato con l’attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, che gli ha manifestato la sua intenzione di tornare in Russia.

“Ci ho parlato – ha detto Noboa a Sports.ru – Mi ha detto che voleva tornare in Russia. Ha detto che vuole giocare a calcio, ma finora non è stato in grado di farlo.

Poi Noboa ha aggiunto: “Kokorin sarebbe felice di giocare per il Sochi se ci fosse la possibilità di farlo. Sarebbe al cento per cento una grande spinta per noi”. Kokorin ha già giocato in questa squadra nella stagione 2019/20.