Nocerino: “Per Vlahovic giocare alla Juve dovrebbe essere più semplice, perché è una squadra che gioca sempre nella metà campo avversaria”

L’ex centrocampista del Milan, Antonio Nocerino, ha parlato al portale IlBiancoNero.com della gestione dell’ex Fiorentina Dusan Vlahovic da parte di Massimiliano Allegri. Sentite cosa ha detto:

‘Ho visto un Vlahovic a Firenze e adesso ne vedo un altro. La Fiorentina giocava in un certo modo, creava, attaccava e faceva gol. Ha fatto 17 gol in 21 partite con la Viola e sole 6 reti con la Juventus. Sicuramente non si è scordato come si gioca a calcio, ma c’è qualcosa che non va”.

E ancora: “E’ uno che ha fame e vuole sempre mettersi in mostra. Paradossalmente dovrebbe essere più semplice segnare quando sei alla Juve anziché alla Fiorentina, perché giochi sempre nella metà campo avversaria. Secondo me, se allontani Vlahovic dalla porta, fa molta fatica. A Firenze giocava più vicino alla porta e segnava molto di più. Alla Fiorentina ci metteva molto meno tempo per fare un tiro, alla Juve invece è tutto più difficile”.