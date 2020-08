Noferi: “Stadio della Fiorentina? E’ ora di pensare da area metropolitana. L’impianto a Campi permetterebbe a Firenze di respirare”

Silvia Noferi sarà la capolista del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali in Toscana. La Noferi su Lady Radio è stata interpellata anche sulla vicenda stadio della Fiorentina e ha dichiarato: “Siamo sempre stati per la riqualificazione del Franchi perché non volevamo una cattedrale nel deserto e perché temevamo per il decadimento dell’impianto. Ma trasformare l’area di Campo di Marte in un mega parcheggio e un nuovo centro commerciale non so quale vantaggio possa portare ai commercianti della zona. Credo che si debba cominciare a ragionare in un’ottica di area metropolitana e ritengo che sia un errore pensare che tutto debba sempre e solo ruotare intorno a Firenze. Per questo lo stadio a Campi Bisenzio sarebbe una buona soluzione, perché alleggerirebbe la città da questa pressione e permetterebbe al capoluogo di respirare“.

