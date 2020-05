#NoiStiamoconRocco. Un hashtag che è anche un’iniziativa della tifoseria organizzata della Fiorentina per sostenere il presidente viola, Rocco Commisso. Tutto è partito da ATF, Curva Fiesole e ACCVC insieme e sono stati esposti degli striscioni per dimostrare la vicinanza al club, in primo luogo sulla questione stadio.

