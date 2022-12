Nomi esotici per tutti i gusti: L’esercito dei giocatori proposti alla Fiorentina

In un periodo di sosta come questo, si sono scatenati procuratori e intermediari che hanno proposto i propri giocatori. Un vero e proprio esercito quelli proposti alla Fiorentina.

Si va dai giovani brasiliani Patrick e Beraldo, al cileno Alarcón ed al giovanissimo Tzimas, attaccante del Paok. Ce n’è davvero per tutti i gusti, un elenco pieno di nomi esotici che sono stati recepiti e accantonati subito dalla società, che non sembra in vena di grandi scommesse per gennaio. E che, nota a parte, non ha a disposizione slot per eventuali extracomunitari: questo è sempre bene ricordarlo e averlo presente.