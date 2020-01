“No, non aver paura” è il ritornello di una canzone di Tommaso Paradiso che, però, descrive in maniera precisa l’atteggiamento che la Fiorentina dovrebbe avere in campo.

Non avere paura, come non la ha il suo allenatore, Beppe Iachini. In campo, la squadra non deve aver paura perché sennò si commettono errori grossolani come il fallo di Pezzella su Santander che ha portato alla decisiva punizione di Orsolini.

Non avere paura di chi c’è dietro. La zona retrocessione è vicina, tanto vicina, ma c’è da guardare avanti per non preoccuparsi troppo. Mettere via timori e preoccupazioni e concentrarsi solo sul gioco e sul portare a casa il risultato.

La partita con la Spal è un autentico spartiacque con una squadra che è obbligata a vincere per non perdere il treno salvezza. I biancoblu, infatti, verranno a Firenze in cerca di sogni e quindi la Fiorentina non dovrà aver paura.

Da domenica servono conferme e punti per riportare e qualche sorriso.