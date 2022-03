Non basta Sene alla Fiorentina. I viola eliminati dal Sassuolo ai Quarti del Torneo di Viareggio

Questa volta Porcari non porta bene alla Fiorentina. Dopo la vittoria col Monterosi, stavolta i giovani viola non si ripetono e cedono al Sassuolo nei quarti di finale del Torneo di Viareggio. La squadra di mister Cascione passa 2-1 in rimonta, grazie a Ferrara e Zafferri. Non basta alla Fiorentina un altro gol di Sene, che aveva firmato il momentaneo vantaggio gigliato.

Primo quarto d’ora equilibrato e di studio, con le squadre che mancano di precisione in avanti. Al 16esimo la sfida però si sblocca ed è ancora Fallou Sene a segnare. Il senegalese realizza il quarto gol nel Torneo di Viareggio, il 23esimo stagionale. Sfonda a destra Kayode, il terzino ex Gozzano mette al centro per l’attaccante viola che controlla ed infila il portiere emiliano Theiner in uscita. Altra grande dimostrazione di forza del giovane africano, che riesce a difendere palla con grandissima qualità dall’intervento del marcatore. Al minuto 23 rischia Romani che va a contrasto con Ferrara nell’area di rigore viola, l’arbitro non ravvisa alcuna irregolarità: grandi proteste del Sassuolo nell’occasione.

Subito dopo è ancora Sene a creare scompiglio: bellissimo l’elastico con cui la punta si libera del marcatore prima del cross al centro, Farneti non riesce poi a calciare in porta. Poco più tardi è ancora Farneti a sfiorare il raddoppio, il colpo di testa del numero 8 gigliato termina di poco fuori al 30esimo. Ha decisamente cambiato passo la squadra di mister Papalato che fa valere fisicità e proprietà tecnica, costringendo il Sassuolo nella propria metà campo. Arriva come una doccia fredda il pari emiliano, lo firma Ferrara deviando un tiro di Leone ed infilando Bertini per l’1-1 al 45′. Il gol dà morale al Sassuolo, che inizia la ripresa con tutt’altro piglio. I neroverdi, oggi in maglia bianca, passano in vantaggio con Zafferri al 49′. Palla vagante in area viola e Bertini non è irresistibile nella respinta, il calciatore emiliano insacca e firma il 2-1.

E’ in difficoltà la Fiorentina e il Sassuolo sfiora il tris con Ferrara, che perde però l’attimo per calciare da ottima posizione. Serve assolutamente una scossa alla Fiorentina, ed arrivano così 4 cambi. Entrano Gori, Bigozzi, Aprili e Macchi, fuori Favasuli, Cellai, Farneti e Falconi. E proprio uno dei nuovi entrati, Bigozzi, va vicinissimo al pareggio, trovando però una gran parata di Theiner a sbarrargli la strada al 60′. Ci prova Sene sugli sviluppi di una punizione di Aprili ma il tiro è alto. Ottimo l’ingresso di Macchi, che dà vivacità alla Fiorentina conquistando anche piazzati interessanti. La squadra viola non riesce però a sfruttarli a dovere. Al 94′ l’ultimo squillo viola, con Sene che colpisce il palo esterno su un gran cross di Biagetti. Il Sassuolo passa 2-1 in rimonta ed accede alla semifinale del Viareggio: Fiorentina eliminata.