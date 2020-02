Non bastava il ridicolo già raggiunto? Tra tre giorni Coppa Italia a porte aperte a Torino ma solo per i tifosi della Juve

In una giornata che di logica e razionalità nel mondo del calcio ne sta trovando poca, si aggiunge una notizia di ulteriore comicità: mercoledì e giovedì prossimo infatti sarebbero in programma le sfide di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Se per Napoli-Inter problemi non ce ne sono (visto che la Campania non è giudicata regione a rischio), per Juventus-Milan invece dovrebbe scattare lo stesso tipo di allarme da Coronavirus. E invece no. O meglio, solo a metà. Perché a differenza di quanto sarebbe accaduto domani sera per Juve-Inter, la sfida si giocherà a porte aperte (come se l’emergenza per il virus si fosse risolta) ma con la presenza di soli tifosi bianconeri. In sostanza, si vuole evitare il possibile contagio tra tifosi juventini e milanesi, ritenuti evidentemente più a rischio. L’unica cosa certa però è che l’incasso dello Juventus Stadium sarà preservato, così come quello della sfida con l’Inter. E forse per la Lega Calcio è sufficiente questo.