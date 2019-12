Non bastavano Chiesa e Ribery, anche Benassi si fa male: straordinari per Badelj

Non doveva giocare stasera Milan Badelj, vittima di una condizione mai al top e di qualche acciacco: al suo posto ci sarebbe stato Marco Benassi. E invece l’ex granata ha avuto un problema ai flessori proprio nella rifinitura di oggi, dovendo così dare forfait in extremis. Ci sarà quindi Badelj, come al solito, a centrocampo per una Fiorentina in condizioni sempre più menomate dopo i problemi di Chiesa e Ribery.