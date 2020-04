“Non c’è associazione tra la Fiorentina e i giocatori morti per la SLA”

L’istituto Mario Negri di Milano ha aggiornato il suo studio su calcio e SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, malattia che tante vittime ha provocato tra i calciatori. Purtroppo tra questi ne abbiamo visti diversi tra i giocatori della Fiorentina del passato, come ad esempio Bruno Beatrice.

Di questo argomento, La Gazzetta dello Sport ne ha parlato con la dottoressa Elisabetta Pupillo, autrice del lavoro assieme al dottor Ettore Beghi: “In testa a questa triste classifica ci sono Como e Sampdoria con cinque casi negli anni, poi Fiorentina, Genoa, Lecco e Roma con quattro, ma sono numeri bassi e non fanno statistica. In più i giocatori si spostano da un club all’altro. Per noi non c’è alcuna associazione tra le squadre in cui i calciatori hanno militato e l’insorgenza del male. Non possiamo escludere nulla con assoluta sicurezza, ma su questo tema oggi i dati ci dicono di no”.