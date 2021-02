Non c’è giorno di riposo che tenga: Vlahovic-Ribery al lavoro verso l’Udinese

“No days off”, Dusan Vlahovic e Franck Ribery lo hanno scritto a chiare lettere anche sui social. I due attaccanti della Fiorentina, nonostante il giorno di riposo concesso alla squadra da Prandelli, si sono presentati lo stesso al centro sportivo Davide Astori. Entrambi hanno lavorato in palestra: il serbo per non perdere la forma migliore, l’ex Bayern per ritrovarla. I due hanno messo nel mirino la trasferta di domenica contro l’Udinese: Vlahovic ci sarà sicuramente, mentre la presenza di Ribery non è ancora certa.

Il francese ha giocato la sua ultima partita contro il Torino, dopodiché è arrivato lo stop contro Inter, Sampdoria e Spezia. Tornato in gruppo nei giorni scorsi, tra oggi e domani – come si legge su La Gazzetta dello Sport – il francese farà i provini decisivi per capire se e come potrà essere della partita.