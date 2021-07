Non c’è Maleh: la Fiorentina si gode la qualità di Youssef

Il ritiro estivo della Fiorentina in quel di Moena è cominciato da due giorni, ma c’è un giocatore che sta attirando le attenzioni di stampa e tifosi. Ci riferiamo a Youssef Maleh, talentuoso centrocampista classe ’98 che la Viola ha prelevato dal Venezia. Dotato di un mancino elegante, ha tutte le caratteristiche per essere considerato un centrocampista moderno. Come quelli che vanno tanto di moda nel calcio moderno: abile nella rifinitura e nell’inserimento in area, ma anche nella fase di interdizione. Inoltre, come ha dichiarato lui stesso nella conferenza stampa odierna, il 4-3-3 è l’abito giusto per esaltare le sue caratteristiche.

Le sue qualità lo rendono un giocatore ideale per il modulo e le idee calcistiche di Italiano, anche se difficilmente partirà da titolare fin da subito. Non dimentichiamoci, infatti, che in quel ruolo la Fiorentina ha giocatori come Castrovilli, Bonaventura e Amrabat. Però, rispetto a qualche tempo fa, le possibilità che Maleh rimanga in riva all’Arno e non sia ceduto in prestito, sono sensibilmente aumentate. Il ruolo di jolly per il centrocampo sembra per il momento quello più indicato a lui, in attesa che continui a crescere e migliorare. Come inizio, non c’è Maleh.