Non c’è pace per il Monza di Boateng: seconda partita di fila rinviata

Dopo l’amichevole contro il Chiasso, è ufficiale anche il rinvio della partita di Serie B tra Monza e Vicenza in programma per sabato. Sono sette attualmente i giocatori della società brianzola positivi al Covid-19 più due membri dello staff. Non c’è pace dunque per la nuova squadra di Kevin Prince Boateng, ex attaccante della Fiorentina che fino ad ora ha potuto giocare solo uno scampolo di partita contro l’Empoli con la nuova maglia.

