Non c’è pace per la difesa della Fiorentina: infortunato anche un baby che sperava nella prima convocazione

Non sembra esserci pace per la difesa della Fiorentina in vista della sfida di sabato contro il Milan. Prima squalificati i due titolari Milenkovic e Quarta, rispettivamente per un cartellino rosso e uno giallo (l’argentino era in diffida) rimediati contro la Juventus; poi l’acciacco muscolare di Nastasic in Nazionale. Tre assenze che peseranno per la squadra di Vincenzo Italiano che si troverà costretta ad arginare il secondo attacco più prolifico del campionato con un solo centrale di ruolo nella sua difesa a quattro: Igor.

Viste anche le assenze per gli impegni nazionali, Italiano in settimana aveva convocato per gli allenamenti in Prima Squadra anche due giovanissimi difensori centrali della Primavera viola: Filippo Frison e Lorenzo Lucchesi, rispettivamente classe 2002 e 2003. Per il primo arriverà con tutta probabilità la prima chiamata in prima squadra contro il Milan, mentre il secondo sembra essere costretto a dover rimandare l’appuntamento. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com infatti, Lucchesi si è infortunato in un allenamento a inizio settimana e ieri era a disposizione di mister Aquilani con la squadra giovanile per recuperare. Dunque un altro infortunio, per un altro difensore centrale che sicuramente sperava già di poter gustare, anche solo dalla panchina, l’atmosfera del Franchi in un big match come quello contro il Milan.