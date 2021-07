Non c’è pace per l’ex squadra di Italiano: trovati altri quattro positivi nello Spezia

Non c’è pace in casa Spezia. Il focolaio nato nei giorni scorsi continua ad espandersi, come comunicato dall’ex club dell’attuale mister della Fiorentina Italiano. “L’ultimo giro di tamponi – si legge sui canali ufficiali della società bianconera – ha evidenziato la positività al Covid-19 di un calciatore e di tre membri dello staff”.

Per far fronte a questa situazione lo Spezia continua ad allenarsi attraverso sedute individuali, perché fermarsi sarebbe impossibile in prossimità del campionato. Certo che la nuova stagione per gli ex ragazzi di Italiano non è cominciata nel modo migliore.