Non c’è posto per Zurkowski? La sorte del polacco può cambiare. Situazione delicata che coinvolge Nastasic ma anche Parisi e Bajrami

Sembrava tutto fatto per il ritorno di Szymon Zurkowski all’Empoli, ma la situazione è cambiata del tutto in tempi rapidi. Gli Azzurri hanno scelto di non riscattare il polacco, che ha fatto ritorno. Quindi l’intreccio con la sorte di Kouame: la Fiorentina ha deciso di tenere l’attaccante ivoriano, e manca quindi un posto nelle liste. Bajrami avrebbe dovuto prendere il posto di Zurkowski, che al momento però non andrà ad Empoli. Ecco che la pista Bajrami tramonta, anche se oggi dovrebbe esserci un nuovo colloquio con la dirigenza empolese, con l’albanese che vorrebbe passare in viola. Quindi La Fiorentina si getta a capofitto su Parisi incassando il no dell’Empoli. Il 2000 non occuperebbe posto in lista poiché Under 22.

Il 2000 campano è considerato incedibile da Corsi, salvo offerte folli. I rapporti tra le due squadre scricchiolano, la Fiorentina adesso pensa di dare dare Zurkowski allo Spezia, con cui ha concluso l’affare Dragowski e da cui potrebbe accogliere il greco Nikolaou. Nastasic andrebbe al Maiorca, la trattativa sembra ormai ben impostata, ma il serbo potrebbe anche andare in Liguria. Ai bianconeri andrebbe quindi un conguaglio, alla Fiorentina la percentuale sulla rivendita, si parla del 50% secondo TMW, oltre che Nikolaou. Le ultime due operazioni, così come Bajrami, fanno perno ovviamente su Ramadani. Ci aspettano ultime ore di mercato scottanti, ed anche parecchio intricate. Manca sempre meno tempo e appare complicato immaginare squilli di tromba particolari con così poche ore a disposizione prima della chiusura definitiva del mercato.