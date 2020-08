Non c’è solo il Milan su Pezzella: Sirene spagnole per il capitano della Fiorentina

Il Milan, ma non solo. Si allunga la lista delle pretendenti a German Pezzella: il capitano della Fiorentina, in scadenza di contratto nel 2022, potrebbe lasciare Firenze durante questa sessione di mercato.

Sulle sue tracce c’è anche il Valencia che, come si legge su Superdeporte, dopo cinque cessioni importanti può finalmente cominciare a concentrarsi sul mercato in entrata. La Fiorentina, per lasciarlo andare, chiede una cifra attorno ai 15-20 milioni di euro, a prescindere dal rinnovo del contratto. La società spagnola, che sta attraversando un momento difficile a livello economico, per il momento non sarebbe in grado di accontentare le richieste della Viola.