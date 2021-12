Non c’è solo la Fiorentina su Borja Mayoral: l’attaccante è seguito anche dalla Germania e dall’Inghilterra

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, la Fiorentina non sarebbe la sola pretendente per l’attaccante della Roma Borja Mayoral. Lo spagnolo, in prestito dal Real Madrid, è seguito anche dal Crystal Palace ed Eitrachht Francoforte, che stanno seguendo il profilo dello spagnolo.

Il poco spazio trovato in giallorosso avrebbe convinto il Real Madrid a cedere il suo attaccante classe 1997. La Fiorentina lo sta seguendo come vice Vlahovic e può contare sul fatto che il giocatore preferirebbe al momento rimanere a giocare in Italia. Le pretendenti per lui però si sono fatte avanti.