Non c’è solo la Fiorentina su Da Mota: dalla corsa per l’Europa a quella sul mercato con la Roma

Dell’interesse viola per Dany da Mota, attaccante del Monza e protagonista della promozione in Serie A, vi abbiamo già raccontato: sul portoghese però non ci sarebbe solo la Fiorentina ma secondo tuttomonza.it anche la Roma. L’apprezzamento arriva direttamente da Mourinho, suo connazionale, anche se i brianzoli sembrano poco propensi a lasciarlo andare.