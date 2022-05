Non c’è solo la Fiorentina su Djuric. L’attaccante gradisce il prolungamento con la Salernitana, ma le condizioni…

In casa Salernitana tra le priorità c’è quella del rinnovo di Milan Djuric, attaccante bosniaco tra i protagonisti della miracolosa salvezza granata. Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno e le parti devono ancora trovare un accordo per il prolungamento. Il tempo stringe e su di lui si sono fatte vive Fiorentina e Besiktas, che hanno sondato il terreno per la punta.

La prossima settimana sarà decisiva per capire il futuro di Djuric, con l’attaccante che gradirebbe la permanenza a Salerno. Le condizioni affinché accada, però, non ci sono ancora del tutto. A riportarlo è la testata campana ottopagine.it