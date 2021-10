Non c’è solo la Fiorentina su Lucca. All’orizzonte il derby d’Italia?

Non c’è solo la Fiorentina su Lorenzo Lucca, autentica rivelazione di questo inizio di stagione. L’attaccante del Pisa ha segnato sei gol in Serie B fino ad ora, trovando anche la prima gioia con la maglia dell’Under 21 azzurra.

Il club di Rocco Commisso ci sta pensando come sostituto di Dusan Vlahovic, ma non è l’unico a farlo. L’edizione odierna di Tuttosport parla addirittura di un derby d’Italia per Lucca: Juventus e Inter, avversarie sul campo domenica sera, sarebbero pronte a sfidarsi anche sul mercato per il classe 2000. Sul giocatore c’è anche l’interesse di Milan e Napoli, che però – come bianconeri e nerazzurri – vorrebbero aspettare il mercato estivo.