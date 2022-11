Non c’è solo la Juventus, un’altra italiana prova a riportare l’ex Fiorentina Odriozola in Serie A

Sembra essere giusto definitivamente al capolinea l’avventura di Alvaro Odriozola al Real Madrid. L’ex Fiorentina, tornato in Spagna dopo l’anno in prestito a Firenze, non ha però trovato molto spazio alla corte di Ancelotti e il mercato di gennaio potrebbe essere quello buono per l’addio.

Secondo quanto riporta calciomercato.it, oltre alla Juventus, sullo spagnolo ci sarebbe anche la Roma. L’agente Oscar Ribot lo avrebbe proposto a Mourinho. Riflessioni in corso in casa giallorossa, soprattutto dopo la vicenda Karsdorp.