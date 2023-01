Non c’è spazio per Benassi. La paradossale situazione del centrocampista che finalmente si è sbloccata

E pensare che Marco Benassi aveva iniziato la stagione con la Fiorentina da titolare. Il numero 24 gigliato giocò dal primo minuto contro la Cremonese subentrando poi nella sfida con l’Udinese alla Dacia Arena. Per il classe ’94 emiliano anche un cameo contro il Twente, a Enschede, nella gara di ritorno valevole per lo spareggio per l’accesso ai gironi di Conference League. Benassi è presto finito fuori dalle liste valevoli per Serie A e Conference League, rappresentando di fatto quello che per l’attuale regolamento è un ‘fuori rosa’.

Contratto fino al giugno 2024, Benassi si è stabilito ormai da tempo a Firenze con la sua numerosa famiglia. Dopo la partenza di Maleh e Zurkowski il giocatore non è stato reinserito tra i convocati di Italiano, come evinto dalle prime partite del 2023. Il calciatore è perciò rimasto in uscita, in attesa di piste. Benassi si è trattenuto a Firenze in un limbo. Una situazione piuttosto paradossale, col calciatore che aveva prolungato il proprio contratto durante il periodo del prestito (totalmente fallimentare e assai sfortunato) al Verona.

Durante le amichevoli giocate in virtù della pausa Mondiale, Benassi si è messo in mostra, evidenziando ottima forma fisica, al di là delle buone prestazioni che lasciano il tempo che trovano. Il ritorno alle gare ufficiali ha però reso evidente come il destino dell’ex Torino non sia cambiato, e come almeno fino al termine della stagione la situazione del calciatore sia sospesa in attesa di sviluppi in uscita. La Cremonese, interessatasi nelle ultime ore al giocatore, è la soluzione per il centrocampista per riabbracciare il campo.