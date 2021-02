“Non ci credo che Callejon sia diventato brocco. A Nardella dico che…”

Il noto giornalista ed esperto di tennis, Ubaldo Scanagatta è intervenuto a Radio Bruno parlando dei conti della Fiorentina: “Quando i tifosi rimproverano Commisso, gli direi che è facile parlare coi soldi degli altri. La Fiorentina ha perso solo dieci milioni che sarebbero stati di biglietti. Va ricordato per quanto fa, come il progetto Centro Sportivo. Callejon è stato sottovalutato, io lo userei in certe situazioni, facciamolo fare a lui piuttosto che ad altri. Che ora sia diventato brocco non ci credo, è un errore”

Sugli stadi: “Capisco Nardella sugli stadi, secondo me si dovrebbe cercare di premiare le società che garantiscono sicurezza”