“Non ci sarà sicuramente Kokorin nella squadra, non lo vedremo in campo in questa stagione”. Arrivano altre brutte notizie per l’attaccante russo

L’arrivo alla Fiorentina non è servito ad Aleksandr Kokorin per rilanciare la sua carriera, anzi. Per lui sono in arrivo altre brutte notizie perché adesso è destinato a diventare un corpo estraneo all’interno del club viola.

“Non ci sarà sicuramente Kokorin nella squadra, non lo vedremo in campo in questa stagione” questo è quello che avrebbe rivelato una fonte interna alla società gigliata al media russo RB Sport. L’intenzione, giunti a questo punto, è quella di cedere l’attaccante entro al massimo la prossima finestra invernale di mercato, visto che in questa trovare un acquirente non sembra essere impresa facile.

Nel frattempo la Fiorentina tenterà di trovare un accordo che vada bene ad entrambe le parti per la rescissione del contratto in essere.