“Non ci sono 12 milioni per Lirola”…ma intanto l’OM sta per pagare 25 milioni per Gerson. Il dettaglio che non torna alla Fiorentina

L’Olympique Marsiglia vuole acquisire a titolo definitivo Pol Lirola, ma sta contemporaneamente chiedendo alla Fiorentina uno sconto rispetto ai 12 milioni di euro che erano stati prefissati per il riscatto dello spagnolo.

Parallelamente però, lo stesso club francese sta per pagare la bellezza di 25 milioni di euro per un’altra vecchia conoscenza viola, ovvero il centrocampista Gerson, proveniente dal Flamengo. Un particolare questo, un dettaglio, che non è di certo sfuggito alla società gigliata. Come a dire: allora i soldi ce li avete!

I rapporti però non sono stati interrotti e la trattativa va avanti.