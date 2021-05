“Non ci sono possibilità che Gattuso resti a Napoli, con la Fiorentina è quasi fatta. De Laurentiis non è rimasto contrariato”

Continuano ad arrivare conferme a proposito di un possibile arrivo di Rino Gattuso sulla panchina della Fiorentina per la prossima stagione. Il giornalista Francesco Marolda ha descritto all’emittente campana Canale 21 quelli che possono essere gli sviluppi per la nuova avventura in viola dell’attuale allenatore del Napoli: “Gennaro Gattuso alla Fiorentina è un affare è ormai fatto, il mister calabrese può essere considerato l’allenatore in pectore della compagine viola. Non ci sono possibilità che resti a Napoli anche qualora De Laurentiis provasse a convincerlo. Il presidente del club partenopeo, alla notizia dell’ormai imminente accordo tra Gattuso e i viola, non è rimasto contrariato anche perché sa come funziona il calcio. Il tecnico è in scadenza di contratto ed è giusto che possa parlare anche con altre squadre. Di conseguenza quello del mister non può assolutamente essere visto come un tradimento, ma è nella normalità delle cose”.