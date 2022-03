Non comincia bene l’avventura in Congo per Amrabat con il suo Marocco: la nazionale è senza… autobus

Il Marocco si è recato in Congo per il prossimo impegno nelle qualificazioni dei Mondiali in Qatar 2022. La federcalcio marocchina tuttavia, ha riscontrato vari problemi logistici una volta sbarcata nel paese, lamentando una scarsa accoglienza e la mancanza di mezzi per trasportare giocatori e staff.

Per queste ragioni la federazione nordafricana ha deciso di inviare una lettera di protesta alla FIFA, al CAF e alla Federazione congolese secondo quanto riportato dal giornalista Izem Anass. Non un grande inizio di avventura del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat con la sua nazionale.