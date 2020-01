“Non compreremo tanto per comprare”: uno slogan che Pradè ha preso un po’ troppo alla lettera

“Non compreremo tanto per comprare”, una filosofia ormai consolidata e propinataci all’infinito dai vari esponenti della dirigenza viola. Ed in effetti sembra essere proprio così, visto che i colpi in entrata della Fiorentina sono ancora fermi al solo Cutrone. Dimostrazione che Pradè vuole scegliere con cura i giocatori da prendere, ma tale situazione propone anche un evidente rovescio della medaglia. Aspettare gli ultimi giorni di mercato, comporta inevitabilmente il rischio di rimanere con le mani in mano qualora gli obiettivi prestabiliti non vadano in porto. E di conseguenza, per non restare a bocca asciutta, ecco che arrivano i “colpi” delle ultime ore, che non hanno né capo né coda. Ne è un esempio lampante Ghezzal, che arrivò in estate come risarcimento, ovviamente non adeguato, del mancato acquisto dei vari De Paul, Politano o Berardi. Ebbene, il mercato di Gennaio sta per giungere al termine e la situazione sembra ripetersi. A Pradè il compito di non commettere gli stessi errori, anche perché stavolta gli alibi per lui potrebbero essere finiti.