“Non credo che la vittoria con la Juventus possa correggere così tanto una squadra coi difetti. Accontentiamo di un campionato di transizione”

Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Sportiva parlando della Fiorentina: “Ringrazio la Fiorentina che mi ha fatto un regalo di Natale in anticipo, tutta Firenze ha esultato insieme a me per una cosa irreale e forse irripetibile come la vittoria contro la Juventus. Ribery è un giocatore natalizio, si accende e si spenge.

E ancora: “Peccato perchè innescato dall’onda benefica del pubblico avrebbe potuto consegnarci meno intermittenza e qualche gioia in più.. Rimane comunque un giocatore fantastico, il migliore della Fiorentina. Sono tre giorni che Firenze si chiede come sia stata possibile questa partita così alta ma una spiegazione non c’è. L’arbitro non ha arbitrato bene, la Juventus ha fatto una bruttissima partita ma l’arbitro non l’ha aiutata perchè c’era un rosso e un rigore”.

E sulla Fiorentina: “Non credo che la vittoria contro la Juventus possa correggere così tanto una squadra che ha dei difetti: non credo che la Fiorentina possa competere per l’Europa, accontentiamoci di un campionato di transizione”.