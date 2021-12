Non decolla l’avventura al Parma di Beppe Iachini: altro pareggio ed espulsione per l’ex allenatore viola

Non sembra decollare l’avventura a Parma di Beppe Iachini, che dopo la doppia esperienza sulla panchina della Fiorentina è subentrato all’esonerato Maresca a fine novembre alla guida dei ducali. Ancora nessuna vittoria dopo quattro partite, con il Parma che oggi ha pareggiato per 1-1 in casa contro il Perugia. Tre pareggi e una sconfitta, questo per il momento il bottino ottenuto di Iachini in terra emiliana.

L’ex allenatore viola a fine partita è stato anche espulso per proteste e per aver calciato via un pallone.