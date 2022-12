Non è bastato il passaggio del girone alle spalle dei campioni del mondo: Zurkowski e la Polonia cambiano ct

Come annunciato dalla Federazione calcistica polacca, il contratto di Czesław Michniewicz non verrà rinnovato al termine di questo anno. Quindi, dal 1 gennaio 2023, sarà nominato un altro commissario tecnico alla guida della Polonia. Brutta notizia anche per il “fiorentino” Zurkowski, che nonostante gli zero minuti giocati al Mondiale, era entrato nelle simpatie dell’ormai ex ct.

Il nuovo tecnico avrà il compito di “migliorare l’immagine della Nazionale e ricostruire la fiducia dei tifosi“. Michniewicz era in carica dal 31 gennaio scorso e aveva guidato la Polonia al vittorioso spareggio per la qualificazione ai Mondiali del Qatar contro la Svezia. Il superamento del girone al secondo posto, alle spalle dei futuri campioni del Mondo, non è bastato. Zurkowski conoscerà presto il nome del suo nuovo ct.