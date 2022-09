Non è la paura di sbagliare un calcio di rigore, ma una prestazione sotto le aspettative. Jovic unico bocciato

Tra i protagonisti di Fiorentina-Juventus 1-1, si ritaglia uno spazio anche Luka Jovic. Purtroppo, in negativo. Come sottolinea La Nazione, l’episodio chiave della gara è stato il suo calcio di rigore che Perin ha respinto sul palo. Un errore non così grave, considerato che il penalty non è stato calciato neanche così male. Purtroppo, rimane una prestazione insufficiente.

Jovic soffre la marcatura di Danilo e fa fatica a insidiare la difesa avversaria. Si vedono un paio di buoni spunti, ma non basta. Anche i movimenti sono pochi (meglio nel secondo tempo) in confronto a quanto potrebbe dare; il serbo è stato anticipato spesso, se non quasi sempre.