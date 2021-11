Non è la prima sfida col Milan senza centrali difensivi: il curioso caso regolamentare che riguarda proprio Pioli. Per la Fiorentina finì male…

Non è la prima volta nella storia che la Fiorentina si ritrova ad affrontare il Milan con il problema della difesa e in particolare con i due centrali titolari squalificati: era capitato anche nell’infausta stagione 1992/93. Nel precedente ricordato dal giornalista Giuseppe Pastore, la squadra di Radice si presentò al match priva di Luppi e Stefano Pioli, colui che stasera beneficerà della situazione da tecnico del Milan. Il caso del centrale emiliano fu curioso e legato ad una regola che oggi non c’è più: in caso di espulsione infatti il giudice sportivo poteva comminare una tripla ammonizione da far pesare sul conteggio totale del giocatore (facendolo entrare in diffida), senza però squalificarlo.

Alla prima giornata di quel torneo, Pioli fu espulso ma non saltò la gara successiva: fu squalificato invece perché alla quarta giornata prese un giallo (il quarto a quel punto) e saltò dunque la gara contro i rossoneri. Una partita che per altro finì malissimo per la Fiorentina, che schierò Faccenda e Verga e fu sepolta per 3-7 sotto i colpi di Gullitt e Van Basten.

Lo strano caso di #FiorentinaMilan: era già capitato una volta, il 4 ottobre 1992, che la Viola ricevesse i rossoneri con i due centrali squalificati come succederà sabato. Ed era finita a schifìo, con uno storico 3-7. E uno dei due squalificati era Pioli! Ma non finisce qui… pic.twitter.com/9Z3OLA5vXA — Giuseppe Pastore (@gippu1) November 18, 2021

Sì, perché nella partita precedente a San Siro contro l'Inter Luppi era stato espulso (e di conseguenza squalificato), ma Pioli semplicemente ammonito. E allora come mai era stato squalificato anche lui? Era già diffidato dopo 4 giornate? Più o meno… pic.twitter.com/9SpAzA5ivD — Giuseppe Pastore (@gippu1) November 18, 2021