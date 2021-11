Non è proprio aria per Amrabat: il marocchino e un investimento su cui la Fiorentina deve riflettere bene

Un ruolo da comprimario che non si confà al prezzo che la Fiorentina lo pagò un anno e mezzo fa: circa 20 milioni di euro. Il marocchino non ha mai offerto minimamente un rendimento paragonabile all’investimento fatto per lui e con Italiano rappresenta la terza scelta davanti alla difesa e la soluzione d’emergenza per i finali di gara, quando c’è da difendere. E dire che ieri è entrato proprio per tutelare lo 0-1 ma la Fiorentina ha preso subito 2 gol. Lui per la verità c’entra poco sulle due azioni ma di fatto ha partecipato al tracollo: segno che l’aria che tira è proprio pessima. E tra un mese arriva gennaio, mese in cui su di lui potrebbero tornare a farsi vivi alcuni club che lo cercavano già in estate: al club viola spetta una riflessione molto importante.