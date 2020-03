Non è solo un’idea: dalla Turchia spingono per un difensore brasiliano in viola

E’ di questa mattina la notizia dell’interessamento della Fiorentina per il difensore brasiliano Marcao. Il giocatore di proprietà del Galatasaray, allenato da Fatih Terim, sarebbe rientrato nella lista degli obiettivi viola per l’estate. Questa notizia è stata rilanciata nell’arco di tutto il pomeriggio anche sui principali siti e nelle principali televisioni turche.

Marcao, classe 1996, con 21 presenze in maglia giallorossa durante questa stagione di Super Lig, sarebbe stato cercato dai viola ed ha un contratto con la squadra turca fino al 2022. La spesa per il giocatore non sarebbe elevata, ma la Fiorentina sta valutando anche altri profili.

Il campionato si è fermato, ma è già tempo di calciomercato e di rumors.