Non è tempo di riflessioni: la testa è già alla Sampdoria e Iachini è pronto a recuperare una pedina fondamentale

Sulle pagine del Corriere dello Sport – Stadio stamani si legge di una sconfitta amara, segnata dai tanti limiti di una Fiorentina che dopo 27 anni deve cedere la vittoria in campionato al Franchi all’Atalanta. Limiti che ormai sembrano irrimediabili… o quasi. Non è tempo di riflessioni perché chi si ferma è perduto. Il prossimo avversario è la Sampdoria e Iachini spera di poter avere a disposizione uno dei frutti di questo mercato invernale: Alfred Duncan. Il centrocampista ex Sassuolo non è stato convocato contro Juventus e Atalanta per un problema fisico, ma ci sarà per la prossima trasferta viola. La Fiorentina ha bisogno di forze e idee nuove, chissà che Duncan non possa già partire da titolare a Marassi.