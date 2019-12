Non è tramontata l’idea Llorente: ecco con quale formula la Fiorentina potrebbe prelevarlo dal Napoli

Fernando Llorente, finito in secondo piano con Ancelotti dopo un buon inizio di stagione, potrebbe accettare di voltare subito pagina contato sulla possibilità che avrebbe a Firenze di giocare con grande continuità. Secondo quanto scrive La Nazione, la Fiorentina potrebbe trattare il prestito dell’attaccante spagnolo con il Napoli Quanto a Patrick Cutrone, l’operazione è avviata e sotto certi aspetti anche vicina alla chiusura: manca ancora il sì del Wolverhampton che – si legge – punta i piedi più per pretattica di mercato che per altro.