Non è un paese per Bianco (almeno dall’inizio). “Non siamo venuti qui per forzare le nostre idee o accelerare i tempi”

Niente da fare. Neanche in Lettonia e nonostante l’assenza di Amrabat, il giovane regista della Fiorentina, Alessandro Bianco, per il quale gran parte dei tifosi aveva chiesto a gran voce una possibilità sotto forma di maglia da titolare, partirà dall’inizio. Sarebbe stata la sua prima presenza dall’inizio con i “grandi”.

Il classe 2002 è destinato a giocare ma solo uno spezzone di gara, perché partirà dalla panchina. In questo senso è stato molto chiaro il tecnico viola, Vincenzo Italiano, che alla vigilia del match contro l’RFS Riga, ha detto: “Siamo tutti molto contenti di quello che Alessandro sta facendo però non siamo venuti qui per forzare le nostre idee o accelerare i tempi”.