Non esistono più alibi e Prandelli lo ha confermato: è arrivato il momento di dimostrare continuità

L’assenza dei tifosi della Fiorentina dal ‘Franchi’ si fa sempre più sentire anche in campo in termini di risultati per la squadra. Il tecnico viola Cesare Prandelli ieri in conferenza stampa ha tenuto a precisare che questo non è affatto un alibi: “Il discorso del pubblico per noi è veramente difficile da affrontare, conosciamo bene la nostra storia e il nostro stadio. Quando si arriva la pressione gli avversari la sentono eccome, però non dobbiamo crearci questo tipo di alibi”.

Un ragionamento quindi diverso da quello fatto dal ds viola Daniele Pradè alcune settimane fa, che in un’intervista aveva precisato come i giocatori viola risentissero in modo significativo l’assenza del pubblico e il calore dei tifosi.

In ogni caso, alibi o non alibi, è arrivato il momento di dimostrare in campo una mentalità del tutto diversa da quella vista fino ad oggi tra le mura amiche. La vittoria in casa manca ormai da tante partite, e oggi contro il Cagliari la Fiorentina ha il dovere di provarci contro, per quanto può fare strano dirlo, una diretta concorrente per la salvezza che ha soltanto un punto in meno in classifica dei gigliati. Basterebbe questo a scuotere un’intera squadra e provare il tutto per tutto per ottenere i tre punti.

Anche la probabile assenza di un fuoriclasse come Ribery potrebbe rappresentare un alibi, ma l’obiettivo deve essere lo stesso. Qualcosa di buono, oltre alla grande vittoria in casa della Juventus, si è visto ma soltanto a tratti. Adesso è il momento di riprendere la strada maestra e dare continuità ottenendo i tre punti. Del resto, da quando è tornato sulla panchina viola Prandelli non ha ancora vinto nel suo stadio. E se non c’è nessun alibi che tenga, l’imperativo resta quello di fare la partita per tutti i 90 minuti, senza cali di intensità e non giocare soltanto bene nei minuti iniziali e finali. Questa è la continuità di cui la Fiorentina ha più bisogno in assoluto, e per la quale Prandelli sta proseguendo un lavoro importante che dovrà dare il prima possibile i suoi frutti, a maggior ragione con un margine così risicato dalla zona calda della classifica.