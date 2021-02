Non gioca ma fa ‘casino’ per tre: il ruolo da ultras isolato di Ribery

Assente anche ieri per il problemino muscolare che lo affligge da un paio di settimane, Franck Ribery ha fatto del suo meglio per dare il suo apporto extra campo alla squadra. Non si può dire che il francese abbia un atteggiamento passivo quando non scende in campo e anzi anche ieri, come riporta La Nazione, si è fatto sentire eccome dallo sky box dove era sistemato. Il suo è stato un secondo tempo da “ultras” quasi, in uno stadio purtroppo avvolto nel canonico silenzio. Incitamenti a Vlahovic e Castrovilli in particolare, soprattutto a inizio ripresa quando la Fiorentina ha cambiato finalmente marcia.

0 0 vote Article Rating