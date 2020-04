Non l’avevo considerato – La vendita del Franchi e il restyling potrebbero essere la vera soluzione fast fast fast per Commisso

Eureka! Ho trovato! No, non stiamo parlando di Archimede e di qualche fantasmagorica scoperta. Ma di uno degli argomenti che più attanagliano i fiorentini e i tifosi della Fiorentina anche in un momento come questo: lo stadio.

E se da una parte l’opzione stadio nuovo nel Comune di Firenze sembra tramontata, dall’altra parte quella del restyling sembra tornata di gran moda. E’ vero, l’idea Campi Bisenzio è sempre in piedi, ma la ristrutturazione sembra la vera opzione fast fast fast.

Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso è stato chiaro con quel alle mie condizioni, ma il restyling sembra davvero l’opzione più veloce e fattibile in tempi brevi. Un grande imprenditore ha bisogno di garanzie e, sicuramente, le chiederà al Comune di Firenze. Queste potranno essere rappresentate dalle concessioni a lungo termine sull’impianto, esattamente come a Torino e Udine per Juventus Stadium e Dacia Arena, oppure alla vendita dello stesso Franchi.

In questi mesi, in pochi hanno realmente pensato all’alienazione dell’immobile. Un atto che deve essere fatto con criterio vista la sua importanza storica e sociale per la Città di Firenze. Ma Rocco Commisso, fin dal primo giorno, si è dimostrato uomo chiaro e con visione futura per la società viola.

Questa è una opzione che il Sovrintendente Pessina aveva già considerato dicendo, durante la campagna elettorale che sì, si può vendere il Franchi davanti ad una valorizzazione del bene.

Cosa si intende per valorizzazione del bene? Copertura delle tribune, avvicinamento delle curve e riammodernamento delle strutture portanti. Tre piccoli passi che potrebbero dar vita ad una opzione considerata, al momento da pochi.

Resterà da capire cosa vorrà farne il Comune di Firenze col Sindaco Dario Nardella, intanto però la vendita di uno stadio è una operazione già fatta negli anni scorsi a Bergamo. Nella città lombarda, infatti, nell’aprile 2017 il Comune fece un bando per l’alienazione dell’Atleti Azzurri d’Italia, l’Atalanta lo vinse e, al momento, ha lavorato al rifacimento della Curva Pisani.

Vendere il Franchi si può e Rocco Commisso può veramente pensare ad un progetto fast e che sia d’aiuto sia per la Fiorentina, con le entrate commerciali, che per la Città di Firenze visto e considerato che l’intera zona di Campo di Marte avrebbe una nuova linfa anche da un punto di vista economico.