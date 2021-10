“Non me la sento”, il dialogo tra Vlahovic e Biraghi prima del rigore

Ha fatto discutere l’episodio andato in scena in occasione del calcio di rigore assegnato alla Fiorentina. In quel momento, come riportato da DAZN, Dusan Vlahovic si è rivolto a Cristiano Biraghi chiedendogli in modo esplicito di titolare il rigore.

Qui è entrato in scena Nico Gonzalez, che ha chiesto al serbo di cambiare idea. Chiare le parole di Vlahovic, rivolte al terzino: “Vai vai, non me la sento“. Per fortuna, dagli undici metri Biraghi ha spiazzato Cragno, portato in vantaggio la Fiorentina ed evitato ulteriori polemiche sul momento che sta vivendo il classe 2000.