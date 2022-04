“Non mettete fretta a Castrovilli. Avete visto quanto ci sta mettendo Zaniolo per tornare ai suoi livelli dopo l’infortunio?”

“Prima di 6 mesi è escluso rivedere Castrovilli in campo ma quello che posso assicurare fin d’ora è che i tifosi potranno poi ritrovarlo ai suoi livelli”. A parlare dell’infortunio patito dal centrocampista della Fiorentina, è Stefano Fiorini, ex presidente dell’Aipac (l’Associazione italiana preparatori atletici di calcio) con un lungo passato nel club viola, in un’intervista rilasciata a La Nazione.

Poi ha aggiunto: “L’infortunio è stato molto brutto però è meno grave di quello che sembrava dopo aver visto le immagini di sabato: la doppia lesione del crociato sarebbe stata terribile e avrebbe allungato i tempi”.

E infine: “Non bisognerà mettere fretta al ragazzo. I sei-otto mesi che servono di norma in casi del genere servono solo per tornare a competere. Per arrivare agli standard attuali servirà invece più tempo. Basta vedere quanto tempo ci sta mettendo Zaniolo alla Roma“.