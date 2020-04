“Non mi scorderò mai la volta in cui Rui Costa mi riprese in allenamento. Mi ha insegnato il rispetto”

Emiliano Moretti ha fatto il suo esordio, e che esordio, in Serie A con la maglia della Fiorentina addosso. Una squadra quella in cui c’erano ancora grandi campioni, prima che l’impero di Vittorio Cecchi Gori crollasse definitivamente. “Non scorderò mai – ha detto Moretti rispondendo alle domande dei piccoli tesserati del Cit Turin – la volta in cui Rui Costa mi riprese in allenamento per avergli contestato una rimessa laterale. Ero ancora un giocatore della Primavera e lui mi insegnò il rispetto”.