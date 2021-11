“Non penso che il Tottenham abbia un extra budget da investire su Vlahovic a gennaio”

L’ex direttore sportivo del West Ham Gianluca Nani ha parlato così a Radio Bruno Toscana del caso Vlahovic: “Non so se ci sono squadre disposte a spendere una cifra così alto nel mercato di gennaio. Il Tottenham è un club florido a livello finanziario e penso che Conte, se ha firmato, abbia avuto delle garanzie per rinforzare la squadra. Non penso però che gli Spurs abbiano un extra budget da utilizzare per il mercato di gennaio”.