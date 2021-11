“Non può uscire di casa”: la frase che un dirigente viola avrebbe detto su Vlahovic in un incontro con un top club europeo

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport viene riferito come la Fiorentina abbia scelto per certi aspetti un po’ lo scontro con l’attaccante Dusan Vlahovic mettendolo in rotta di collisione con la tifoseria. Tanto che, come specificato dal quotidiano, un dirigente avrebbe affermato in un incontro con un prestigioso club europeo che il giocatore: “Non può uscire di casa”.

Ma il centravanti viola è riuscito a farsi scivolare tutto addosso ed è arrivato a 10 gol in campionato. La Curva Fiesole non lo ama più come prima ma gli altri settori del Franchi hanno ripreso ad incitarlo. L’idea di Vlahovic resta quella di portare la Fiorentina in Europa e poi andarsene.