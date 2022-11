Jovic fa marcia indietro: “La Fiorentina è un grande club, mi piacerebbe che il mio nome apparisse tra i grandi della storia viola. Non ricordo di essere mai stato felice come a Firenze”

Attraverso un comunicato fatto avere ai media serbi, l’entourage di Luka Jovic ha reso nota la replica del giocatore all’intervista pubblicata da ATV, nel quale l’attaccante dichiara di considerare la Fiorentina un trampolino di lancio per arrivare in squadre più blasonate. Questo quanto riportato:

“Mi dispiace se la mia risposta è stata interpretata male (le dichiarazioni sono state riportate così come dette nell’intervista, si tratta di una marcia indietro del calciatore, non di una nostra mal interpretazione ndr). Sto bene alla Fiorentina e concentrato sulla mia stagione a Firenze. Non ricordo di essere stato più felice e realizzato. Continuerò a dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi in questa stagione e spero di lasciare un grande segno qui. La Fiorentina è un grande club, dove hanno giocato alcuni dei più grandi nomi del calcio. Mi piacerebbe che il mio nome apparisse in quella lista e spero di meritare con le mie partite il rispetto che ho per questa maglia”.