Non sarà Lasagna il nuovo attaccante della Fiorentina: ecco quale squadra sta per acquistarlo dall’Udinese

Tra i nomi accostati alla Fiorentina per l’attacco c’è stato anche quello di Kevin Lasagna. Tuttavia, per la gioia di molti tifosi che non avevano preso benissimo questa ipotesi, non sarà lui il rinforzo per Cesare Prandelli.

Secondo tuttomercatoweb, infatti, l’attaccante dell’Udinese è a un passo dal trasferimento all’Hellas Verona in cambio di 10 milioni più bonus. Lasagna potrebbe arrivare insieme a Sturaro, altro colpo che D’Amico e Setti stanno per regalare a Ivan Juric.